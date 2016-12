Cellou Dalein lance un ultimatum à Bah Oury

Le président de l’union des forces démocratiques de Guinée(UFDG) a fait cet appel au cours de l’assemblée générale hebdomadaire de son parti à son siège national ce samedi 30 janvier.

Après avoir écouté plusieurs discours de soutien, Cellou Dalein Diallo a entamé son allocution par demander à ses militants et sympathisants fortement mobilisés d’observer une minute de silence à la mémoire de Jean Marie Doré leader de l’union pour le progrès de la Guinée(UPG) qui a rendu l’âme hier vendredi.

« J’ai écouté les portes paroles des fédérations UFDG Conakry, Coyah, Dubréka, Forécariah, les femmes du parti et les 37 députés du parti. Je vous remercie d’avoir demandé à notre vice-président de reconsidérer sa position. La place de Bah Oury n’est pas aux côtés d’Alpha Condé. Sa place c’est à l’UFDG à côté de son frère et président. Nous avons passé une semaine difficile avec des injures et des calomnies où le parti a été vilipendé. C’est un autre Bah Oury qui nous est revenu. L’insolence et l’arrogance ne faisaient pas parti des caractères de Bah Oury. C’était un homme ferme dans le combat mais il était courtois et respectueux. Nous voudrions une fois encore lui lancer un dernier appel. Nous sommes fatigués d’être insulté par des jeunes qu’on ne connait pas. Nous avons beaucoup fait pour son retour La presse est témoin oculaire de tout ce qu’on a fait pour exiger le respect des droits humains », affirme le chef de file de l’opposition guinéenne.

Et l’ancien premier ministre d’insister: « Je voudrais donc lancé encore une fois un dernier appel à mon petit frère et collaborateur monsieur Bah Oury, pour qu’il accepte de rejoindre les rangs de l’UFDG et respecter les statuts et règlement intérieur du parti. Mais aussi les actes du dernier congrès. Je n’ai pas accepté que des discours fermes soient lus ici parce que je suis dans la logique de réconciliation. Notre adversaire c’est monsieur Alpha Condé ».

