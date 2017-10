Cellule de communication : le magazine numérique « Le Bulletin du gouvernement » a désormais sa version papier

« Le Bulletin du gouvernement », le magazine électronique mensuel est désormais aussi en version papier. Il a été officiellement lancé mardi 17 octobre 2017, à Conakry par la cellule de communication du gouvernement guinéen.

En plus du site d’informations quotidiennes « www.gouvernement.gov.gn et du magazine numérique « Le Bulletin du Gouvernement » concernant les activités gouvernementales, le bureau de la cellule de communication innove pour la mise en place du même magazine mensuel en version papier.

Selon le ministre de l’enseignement technique, de la formation professionnelle et de l’emploi et porte-parole du gouvernement, Albert Damantang Camara, c’est plus qu’une continuité qu’une innovation parce que la version numérique existait.

« Il fallait tenir compte du fait que certains non pas accès régulièrement à l’internet et qu’il y a beaucoup de nos concitoyens qui sont dans la culture du papier et qu’il faut qu’ils ont en permanence sous la main. Un document qui retrace les activités gouvernementales », a indiqué Damantang Camara.

Le premier souci pour la mise en place de ce magazine selon le ministre, c’était de devoir de transparence, de recevabilité du gouvernement vis-à-vis des administrés et ensuite la deuxième préoccupation c’était d’innover et mettre un outille performant et efficace au service des populations.

La garantie d’une publication, poursuit M. Camara c’est d’abord le contenu. « Nous somme depuis maintenant un certains temps sur un contenu régulier chaque mois. Donc on a tenu le pari de la continuité sur le contenu. Maintenant, il s’agit d’avoir la production matérielle, c’est un deuxième. Nous espérons pouvoir y arriver sachant que la première partie la plus importante, celle du contenu a été complété ».

Ibrahima Sory Barry pour Aminata.com

Tel : +224-620-10-70-71