« Cellou et Alpha ont commis des grands péchés originels », selon Dr. Abdoulaye Diallo du MSD

Les récentes rencontres entre les deux hommes ont soulevé un espoir de décrispation de la tension politique pour une grande partie des citoyens guinéens.

Pour Dr. Abdoulaye Diallo, leader du mouvement pour la solidarité et le développement (MSD), au-delà de leur opposition Cellou Dalein Diallo et Alpha Condé ont en commun l’intention de jouer au cirque pour tromper le peuple guinéen.

Selon ce leader politique, ils travaillent tous les deux pour leurs intérêts personnels.

« Alpha Condé ne maîtrise pas les paramètres de l’Etat guinéen. Il a un gouvernement pléthorique avec des ministres conseillers à la présidence, ça ne marche pas. Il fait des visites clandos qui ne servent qu’à sa personne. Il n’y a pas de retombée pour l’Etat guinéen. Cellou la même chose. Donc, tous les deux ont déjà fait des grands péchés originels. Ils ont mis dans la tête des Guinéens que c’est l’étranger qui peut régler le problème de la Guinée.

Ils se promènent tous à travers le monde pour expliquer aux autres ce que nous sommes. C’est l’intérieur qu’il faut extérioriser, ce n’est pas l’extérieur qu’il faut venir de faire en une entité. C’est l’entité guinéenne qui doit s’extérioriser. Ils ont fait croire aux Guinéens qu’il faut l’extérieur pour la Guinée existe. C’est une erreur. Ils ont aussi faire croire que c’est par la violence qu’on garde la notoriété et le pouvoir.

Les RPG dans les années 90 sont rentrés au Foutah par des Roundés, par des slogans incitateurs au racisme, au mépris et à la violence. Ce n’est pas caché. L’UFDG la même chose. Si on fait du barrage lors d’un meeting de l’UFDG et on dit que seuls ceux qui ont des cartes de membre vont passer, vous n’aurez même pas cent personnes qui vont passer. C’est un groupe des curieux. Donc, il pense que c’est par la violence, la force et la révolte. Les révolutions c’est pour un temps. »

Entretien réalisé par Alpha Oumar Diallo pour Aminata.com

alphanyla@gmail.com

+224 666 62 25



