Cellou Dalein réconforté: les fils de Boubacar Biro et Alphons Aboly adhèrent à l’UFDG

Alpha Amadou Diallo, fils de l’ex-président de l’Assemblée nationale guinéenne, Boubacar Biro Diallo, Cyril Aboly Camara, fils de l’ex-président de la cours suprême, feu maître Aboly Camara, et Marc Koivogui, ex député, ex-membre du bureau exécutif du Parti de l’Unité et du Progrès (PUP), ont déclaré officiellement leur adhésion au sein de l’Union des Forces Démocratiques de Guinée. Ils ont été présentés samedi 27 Août 2016 lors de la réunion hebdomadaire du parti.

Les nouveaux adhérents ont profité pour exprimer leur engagement aux militants de l’UFDG.

Selon le fils de l’ex-président de l’Assemblée Nationale, Alpha Amadou Diallo, il est venu à l’UFDG pour aider Cellou Dalein Diallo à chasser Alpha Condé au pouvoir.

« On n’a un seul ennemi, la mauvaise gouvernance, le système Alpha qu’il faut combattre matin, midi et soir. Aujourd’hui personne ne se reconnait dans ce pays, je suis venu pour accompagner Cellou Dalein à la présidence », a-t-il déclaré.

Pour celui du fils de l’ex-président de la cours suprême, Cyril Aboly Camara, il est venu adhérer dans ce parti par conviction.

« J’ai été surpris de voir le président de l’UFDG m’accueillir dans son bureau, pour cimenter, renforcer, campaniser mon requinqué en disant que l’UFDG est un parti stigmatisé, c’est un parti qui a des difficultés et qui compte sur ma modeste contribution à faire en sorte que l’UFDG atteint ses objectifs, ceux de la présidence en 2020 », a-t-il indiqué en ajoutant que son adhésion se stipule par de fait qu’il n’a pas de considération ethnique et non plus communautariste, sinon, il allait être membre d’un certain nom de « UFR », surtout qu’il est natif de Boffa.

De son coté, Marc Koivogui, ex-membre du bureau exécutif du parti PUP a souligné qu’il vient derrière Cellou Dalein Diallo, parce qu’au temps de la deuxième république, si des choses avaient été correctement faites c’est parce que le leader de l’UFDG, premier ministre à l’époque préparait quelque chose de grand.

« Nous venons ici, la spécificité des populations forestières, c’est que, il faudrait que l’UFDG passe par tous les moyens pour trouver une stratégie spécifique, parce qu’il reste un petit seau pour que l’UFDG gagne les élections », a-t-il expliqué en ajoutant qu’il est venu pour aider ce parti à gagner plus de militants dans la région forestière, pendant les prochaines élections présidentielles.

Ibrahima Sory Barry pour aminata.com

