Cellou Dalein Diallo: désormais, « il n’est plus facile de nous dribbler » [entretien]

Invité de l’émission ‘’hallein fop’’ de la radio espace Fouta réplique des grandes gueules dans la langue pular , le chef de file de l’opposition a bien voulu donner son avis sur les divers pans de l’actualité nationale.

La marche comment l’appréhendez vous ?

C’est un succès les gens ont inondé Conakry et si vous voyez que le président a décidé de me rencontrer c’est que dans son camp ils ne sont pas remis de leurs émotions car ils savent que le peuple est derrière l’opposition.

Même avec le bilan d’un mort vous pensez que c’était réussi ?

Il y a eu un mort c’est parce qu’eux étaient mécontents, les policiers il y a 1 certain Dioubaté qui a déployé ses hommes à Bambeto en érigeant des barrages il estimait que la marche n’était autorisée que jusqu’à 15 h ils ont provoqué les enfants pour pouvoir tirer une personne qui était au balcon de sa maison a mortellement été atteint et 3 autres ont été blessés et ont survécu par la grâce de Dieu admis à l’hôpital un a rejoint son domicile.

Y’ a –t-il du nouveau dans les enquêtes ?

Je ne sais pas encore ,nous avons même appris que l’auteur du tir mortel a été libéré on attend de voir si c’est comme d’habitude que les meurtriers vont être relâchés.

Au plan économique où en est le pays ?

Le pays est dans la souffrance totale, bien de personnes n’arrivent pas à subvenir à leurs besoins les plus primaires et la peur règne parce que pas âme n’est sauve avec ses biens, toutes les richesses qui avaient été mobilisées ont été dilapidées dans des marchés gré à gré et les bailleurs ont exigé un retour à la normale voilà pourquoi les taxes ont augmenté et que le gouvernement a refusé d’honorer ses engagements sur le prix du carburant à la pompe il était convenu que si à l’international il y a hausse que ça s’applique en Guinée et pareil s’il y a baisse donc ces surtaxes c’est dans le fol espoir de stabiliser la saignée à la BCRG et au trésor.

Main tendue du président avez vous confiance ?

Ecoutez nous avons reçu hier une correspondance du chef de l’état m’invitant à le rencontrer ,je dois avoir une réunion avec l’opposition. Comme c’est le chef de file de l’opposition qui a reçu l’invitation, l’opposition verra s’il y a lieu d’accepter ou de décliner et dans le cas où je dois répondre quel message dois je être le porteur face à l’homme (NDLR chef de l’état) car on sait que cet appel résulte de la crainte née de la démonstration de force à notre dernière sortie.

On va consulter la base et on verra ensemble ce qu’il y a lieu de faire.

Ne pensez vous pas que c’est une autre façon pour Alpha Condé de gagner du temps ?

Après toutes les pirouettes que nous avons vécues il n’est plus facile de nous dribbler et si on le rencontre on lui dira ce qui doit être, parce que notre lutte va dans le sens de l’instauration de la loi, celle de la vérité et de la protection des droits de la population, qu’elle puisse vivre digne sans distinction due à la langue, l’ethnie ou l’appartenance politique, que chacun soit respecté dans son statut citoyen ce qui n’est pas le cas aujourd’hui.

Notre volonté est que les engagements pris soient honorés, que la loi soit souveraine s’ils ont à cœur cela l’opposition sera un partenaire pareil s’ils ont pour volonté d’établir la paix dans la vérité.

Peut on comprendre que vous ne croyez pas trop en cette main tendue ?

Non ! n’ai pas dit que je n’ai pas confiance mais vous savez le proverbe enseigne que l’animal qui échappe à un piège court plus vite que celui qui l’a aperçu ou en a entendu parler.

Il se peut qu’on réponde à l’invitation pour voir.

Il nous plait de s’entendre avec le camp d’en face mais c’est autour de la vérité et du respect des engagements ?

Le dernier dialogue nous l’avons snobé parce qu’on était pas sûr du respect des engagements, on avait besoin de garanties et des engagements de Alpha Condé à la face du monde .

Nous avons appris qu’après l’imbroglio judiciaire de l’honorable Gaoual vous lui avez demandé de calmer ses ardeurs est ce vrai ?

Nous l’avons demandé de dénoncer et de ne pas reculer mais sans insulter eux le font certes mais nous nous voulons du respect et de l’honneur pour ce pays.

Que Ousmane Gaoual ou n’importe quel responsable s’accentue sur la vérité et dénonce

tout ce qui va au travers de la loi, de l’intérêt de la population notre rôle d’opposant est de sensibiliser aux manquements.

Mouctar Diallo voudrait conduire sa formation politique aux prochaines élections locales votre avis ?

C’est normal un parti pour sa survie doit se mesurer et peser son poids en toute transparence sans être un eternel parti de soutien ou d’équilibre ?C’est sans rancœur ,sans haine et il a le droit de le faire.

Votre mot de la fin

Notre base à notre reconnaissance pour le soutien infaillible et on est sensible aux malheurs qui leur arrivent à cause de leur option politique. Qu’ils gardent la foi et sachent que c’est passager ,restons justes et travaillons dans la discrétion et dans la lumière Dieu est témoin qu’il nous exaucera dans notre dessein d’améliorer la vie des gens afin qu’ils vivent dans un pays apaisé et débarrassé de toute peur et dans le respect de la loi.

Il se peut qu’on convie nos militants à une marche parce qu’on ne croit pas que ce gouvernement saura jouer francs jeu tout ce qu’il connait c’et le langage de la rue,à lui seul il ne peut aller dans le sens de la loi et de la paix ce sont les intérêts égoïstes de ses membres qui l’intéresse

Ousmane Koumanthio Tounkara

Article publié pour la première fois le 26/08/2016



