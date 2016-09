Cellou Dalein Diallo : « on peut respecter l’adversaire que s’il nous respect »

Après deux jours de sa rencontre avec le président de la république, pour échanger de la crise économique et comment relancer le dialogue politique en Guinée. Attendus impatiemment par les militants de l’UFDG, samedi 03 Août 2016 à la réunion hebdomadaire du parti, pour le compte rendu du chef de file de l’opposition. Le leader de l’Union des forces démocratique de Guinée, Cellou Dalein Diallo a lancé un avertissement à son adversaire politique.

Pour sa rencontre avec le chef de l’Etat, il a affirmé à ses sympathisants qu’il à rencontré le président de la république et il a transmit leur message.

« Je lui ai expliqué notre ambition et je lui ai dit ce que nous reprochons à son gouvernement, je lui ai tout dit, je n’ais pas besoin de le respecter ici, parce que nous voulons rentrés dans une dynamique de construction d’une démocratie apaisée, si telle est sa volonté », a-t-il déclaré.

« Si telle est sa volonté, une démocratie apaisée, mais vrai, une vrai démocratie respectueuse des règles et des principes de l’Etat de droit, si telle est sa volonté, nous serons un partenaire dans le respect de nos différences », a insisté le chef de file de l’opposition.

Poursuivant ses propos, il a ajouté qu’au terme de leur entretient, le chef de l’Etat s’est engagé à respecter les propositions qui l’ont été soumises. Pour se rassurer de cet engagement, Cellou Dalein Diallo a dit qu’il a demandé à ce que le chef de l’Etat prend cette fois si cet engagement devant un témoin, pour qu’il s’assure et Le président Alpha Condé l’a fait.

« J’estime comme il l’a fait, il est de bon fois, nous allons travailler sur cette direction, mais nous allons être vigilant sur le respect de nos valeurs, que nous avons toujours défendus », a-t-il martelé.

Plus loin, le leader de l’UFDG, a indiqué que le combat n’est pas terminé. « On va mener notre combat dans le respect de la république. On peut respecter notre adversaire que s’il nous respect », a averti Cellou Dalein Diallo.

Ibrahima Sory Barry pour aminata.com

