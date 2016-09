Cellou Dalein Diallo : « on a recruté des mercenaires pour nous abattre »

Le leader de l’Union des Forces Démocratique Guinée (UFDG), Cellou Dalein Diallo, a indiqué lors de la réunion hebdomadaire de son parti le week-end passé, que ses militants ont été victimes de toutes sortes violences de la part du pouvoir pour enfin déstabiliser son parti.

« Tout a été fait pour détruire l’UFDG, vous avez résisté, on a recruté dans nos rangs des mercenaires pour nous abattre, on a tout utilisé, on nous a insulté, on nous a diffamé, on a tout fait, vous êtes restés débous, l’UFDG demeure la première force politique du pays », a lancé devant ses sympathisants le chef de file de l’opposition.

Le poursuivant, il a ajouté, « cela sera reconnu si nous restons déterminés, mobilisés, unis, vigilants et je sais qu’on le fera jusqu’à la victoire finale, pour que la Guinée sorte de la peur, de la misère de la haine », a-t-il affirmé.

Ibrahima Sory Barry pour aminata.com

