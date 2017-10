Bourema Condé : la constitution peut faire l’objet de modification par référendum

A Labé accompagné des représentants de toutes les entités parties aux accords notamment l’opposition ;la mouvance et l’ambassadeur des Etats unis ,le ministre de l’administration du territoire et de la décentralisation Bourema Condé après le cadre officiel des discours a répondu aux interrogations de certains citoyens sans langue de bois.

Sur les candidatures indépendantes lors des prochaines joutes communales

Bourema Condé :

je voudrai vous renvoyer à la CENI, aux indépendants je laisse leur indépendance, je voudrais vous renvoyer à la CENI, c’est elle qui vous dira le moment venu ;ce n’est pas loin il y a des indépendants, voila comment on ira.

Sur la vulgarisation du code électoral

Bourema Condé :

Je suis heureux de vous annoncer dans cette salle qu’à cause de l’intérêt que les partenaires accordent au code déjà les Nations Unies à travers le PNUD ;l’Union Européenne, l’UNICEF se sont toutes engagées à fournir 6000 codes chacune ce sera comme des mangues pendant la saison des mangues à Labé.

La haute cour de justice

Bourema Condé :

vous pensez que si on parle de HCJ c’est les ministres ou les gouverneurs non !nous passons tous à la trappe. Le secrétaire général de l’UFDG de Matam a appelé à remettre le pouvoir aux militaires il doit aller à la HCJ…il y a plus de députés que de magistrats à l HCJ nous sommes ok avec vous c’est elle qui manque aux institutions de la Guinée.

Chose curieuse dans les réponses du MATD il a estimé que même la constitution peut être sujette à un referendum estimant qu’une modification d’un texte de loi s’adapte à des circonstances dans l’intérêt du peuple.

Ousmane K. Tounkara