Beyla: l’Alliance Sabou renouvelle l’espoir des jeunes

L’Alliance politique Sabou poursuit ses activités de sensibilisation dans la préfecture de Beyla. Elle a tenu à rencontrer lundi 25 septembre 2017, des jeunes de la localité pour présenter sa structure politique.

Après une sensibilisation de porte-à-porte dans certains lieux publics de la ville, les trois leaders des partis du RRD, RPR et du PANC ont enrichi leur séjour en rencontrant des habitants de cette localité pour les inviter à adhérer dans l’alliance Sabou.

Le coordinateur de la communication et porte-parole de l’alliance, Diabaty Doré pense qu’il est bon de passer le message de création alliance Sabou, pour inciter les jeunes d’être au cœur de cette alliance.

« Parce que l’alliance sabou n’est pas contre quelqu’un, ni pour quelqu’un mais elle est pour le développement des guinéens et surtout dans la localité de Beyla. C’est pour cela que nous avons tenus à rencontrer les jeunes de Beyla aujourd’hui pour les dire que l’alliance est créée et c’est pour eux ».

Le jeune leader a profité de l’occasion pour expliquer leur stratégie pour faire adhérer plusieurs personnes au sein de Sabou, « à l’époque on faisait la politique politicienne, c’est-à-dire on se bat pour dire que quand je gagne, je vais faire ceci et cela. Aujourd’hui, c’est à travers le programme et les projets de société qu’ils vont adhérer. Parce que notre projet de société on est en train de le concevoir et je croix que ça sera très bon pour la Guinée ».

Les participants à cette rencontre se disent être nourri d’espoir et plein de confiance sur l’avenir de cette communauté après la réunion. Ils pensent que les messages qu’ils ont réussis sont des messages qui les motive et qui les encourage.

Après la réunion, certains promettent de véhiculer le message des politiciens afin de faire adhérer d’autres militants.

« Dès que je me rends en famille, je vais essayer d’informer mes parents l’expérience que je viens d’avoir avec ces leaders politiques. Parce que la politique commence d’abord par la famille, si tu réussi à convaincre ta famille ensuite ensemble vous pouvez convaincre les voisins, les voisins aussi à leur tour doivent convaincre les autres pour qu’ensemble chacun soit informer de ce que vous venez d’entreprendre ».

L’alliance Sabou est composée du parti du Rassemblement pour la Renaissance et le Développement (RRD), du Rassemblement Pour la République (RPR), de l’Alliance Nationale pour le Changement (PANC), du l’ANG et de l’ANP.

Elle se pointe à point nommer quand on sait que l’organisation des élections est en cours. Celles des communales sont déjà prévues pour le mois de février 2018.

Ibrahima Sory BARRY envoyé special d’Aminata.com

Tel : +224-654-79-50-63