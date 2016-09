Bantama Sow « nous sommes très contents d’Elhadj Cellou Dalein Diallo »

Le RPG-Arc-en-ciel a tenu ce samedi 3 septembre 2016 son assemblée générale hebdomadaire. Le sujet qui a dominé la rencontre est la récente rencontre entre le président Condé et son principal opposant Cellou Dalein Diallo.

Prenant la parole, Bantama Sow ministre conseiller à la présidence de la république et membre du bureau politique national du parti au pouvoir en Guinée a dit que c’est avec joie et fierté que sa formation politique a vu le professeur Alpha Condé en homme d’Etat communiquer avec le chef de file de l’opposition.

“Il faut s’en féliciter. La Guinée a besoin de cela parce que nous sommes tous une famille. Personne n’a intérêt à ce que ça ne marche pas dans ce pays. Ceux qui cherchent le pouvoir et ceux qui ont le pouvoir, personne n’a intérêt à ce qu’il y ait de problème en Guinée. On a besoin de ce genre d’images dans notre pays, tout comme on a besoin de paix et d’unité nationale. Des deux côtés, mouvance et opposition, on a besoin de la paix pour une Guinée unie et prospère. Nous sommes prêts pour le dialogue. Il faut mettre l’intérêt de la Guinée au-dessus de l’intérêt personnel. Nous sommes très contents d’Elhadj Cellou Dalein Diallo”, a indiqué l’ancien ministre de la jeunesse.

Et l’ancien ministre délégué aux guinéens de l’étranger d’ajouter: “Chacun de nous doit refuser d’écouter ceux qui ne veulent pas que la Guinée avance. On se félicite de cette rencontre, il faut se donner la main pour le développement de la Guinée. L’opposition doit faire des propositions parce que la Guinée est une maison commune. Elle ne doit pas simplement dénoncer, il faut faire des propositions”.

Mamadou Aliou Barry pour aminata.com

