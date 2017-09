Bantama Sow invite les artistes à soutenir Alpha Condé

Le Ministre des Sports, de la Culture et du Patrimoine Historique (MSCPH), Bantama Sow, a rencontré ce vendredi 29 septembre 2017, les associations des artistes guinéens, à la Paillote dans la commune de Dixinn. Il était question d’identifié les maux dont souffre la culture guinéenne enfin de trouver des solutions idoines.

Dans son allocution de bienvenue au chef de département de la culture, El hadji Moussa Moïse Camara, sociétaire des Sofas de Camayenne a dit « la culture est une situation à connaître de tous les responsables guinéens, par ce que c’est là l’identité de la nation. Les artistes sont vus tout petits en Guinée. Mais en dehors de notre pays la Guinée, ils sont les premiers vus à travers le monde. La Guinée est un patrimoine historique, tous les pôles négriers de la République de Guinée, il faut les visiter les restaurer. Le respect également du droit d’auteur des artistes à chaque année».

De son coté, le Ministre des Sports, de la Culture et du Patrimoine Historique (MSCPH), Bantama Sow, répondant aux artistes, « vous avez énuméré un certain nombre de problèmes que vous êtes confrontés, je vous rassure que nous ferons tout pour régler certains problèmes et rapidement que les artistes et la culture guinéenne sont réconfortés parce qu’aujourd’hui quand vous tournez dans la ville de Conakry ou à travers le pays, vous rencontrez des personnes qui ont fait la fierté de ce pays que vous ne pouvez pas les reconnaitre. Pourtant c’est des gens qui ont tout donné à ce pays, malheureusement certains disent que la nation les a trahis. Pour éviter cela, je prierai à tous les artistes de s’assurer, en plus de l’assurance, nous avons crée des fonds d’aide aux artistes.», conseil t-il.

Poursuivant le premier responsable de la culture dira, « Il y a une semaine j’ai adressé un courrier au Ministère des Finances pour opérationnaliser rapidement ces différents fonds. Une fois de plus, nous avons besoin de votre soutien, par ce que quelque soit la volonté que nous avons, si vous ne nous accompagnez pas, on ne pourra absolument rien, c’est l’unité qui peut. Vous devrez soutenir le régime, car dans tous les pays, la plupart des artistes sont avec les régimes. »

Zézé Enéma Guilavogui pour aminata.com

