Bantama Sow égratigne Cellou: “payer une seule personne à 500 millions par mois …”

La démission du jeune Amadou Oury Bah “Intello” de l’UFDG pour le RPG et la polémique sur le montant alloué à Cellou Dalein Diallo “chef de file de l’opposition guinéenne” étaient au menu de l’assemblée générale du RPG de ce samedi 21 mai 2017 à siège.

Dans son discours, Bantama Sow ministre conseiller à la présidence de la République et membre du bureau politique national du RPG a fait savoir que Cellou Dalein Diallo président de l’union des forces démocratiques de Guinée(UFDG) et chef de file de l’opposition guinéenne est un opposant de luxe.

Pour lui, avoir un budget de fonctionnement, une voiture de service, des gardes du corps, un rang officiel, c’est ça l’opposant de luxe.

“Il veut juste ça, amener les gens dans la rue et prendre l’argent. Je me demande si le peuple de Guinée peut être naïf pour confier la gestion de ce beau pays à quelqu’un de la trame de Cellou Dalein. Lorsqu’il était dans l’opposition, Alpha Condé a-t-il reçu l’argent du système? Il a passé combien d’années à l’assemblée nationale sans toucher son salaire de député? Demandez à tonton Tidiane Traoré et docteur Mohamed Diané, actuel ministre de la défense. Pas un seul jour, il n’a touché à son salaire de député. Il a demandé que l’argent soit reversé dans les caisses du parti. C’est ça un leader. Cellou a fait 11 ans dans le gouvernement et a fini par vendre les rails et Air Guinée. Dalein est un leader qui veut tout pour lui seul. Peut-on lui confier la Guinée ? Le fonctionnaire guinéen est payé à combien ? Le ministre guinéen a combien par mois ? Le député touche combien ? Payer une seule personne à 500 millions par mois, est-ce que nous sommes crédibles devant le peuple de Guinée ? Si c’est comme ça, nous allons nous battre aussi pour pouvoir gagner 500 millions par mois’’, indique l’ancien ministre des guinéens de l’étranger.

Abordant le sujet sur la démission du jeune “intello” a invité Ousmane Gaoual Diallo d’emboiter les pas de ce jeune en rejoignant le RPG.

Mamadou Aliou Barry pour Aminata.com

