Bantama Sow: «c’est un rêve de penser qu’ils peuvent chasser Alpha Condé du pouvoir »

Lors de l’Assemblée générale du RPG Arc-en-ciel de ce samedi 07 octobre, le ministre Bantama Sow n’a pas mâché ses mots en s’adressant à l’opposition sur la question des manifestations politiques.

Le ministre de la culture des sports et du patrimoine historique accuse les opposants d’être la cause du retard de la Guinée. «Si la Guinée est en retard ils sont responsables. Ils ont vendu les rails, Air Guinée en complicité avec Mamadou Sylla, les bateaux, et les usines. Et aujourd’hui qu’ils vont nous donnés des leçons, ils n’ont qu’à crier».

Poursuivant il soutient que les manifestations deviennent de plus en plus récurrentes. «Trop c’est trop cette opposition ne peut pas choisir deux jours dans la semaine, prendre les mercredis et jeudis pour dire qu’ils vont bloquer le développement de la Guinée nous l’accepterons pas. La liberté des uns s’arrête là où commence celle des autres, leurs manifestations ne doivent pas empêcher les Guinéens de vaquer à leurs occupations. Quand ces personnes disent qu’ils projettent des manifestations les gens sont terrorisés et pire encore ils mettent les enfants dans la rue».

Pour Bantama Sow une marche se fait à pied pas dans les véhicules. «Ils disent qu’ils marchent au contraire ils sont dans les voitures. S’ils veulent marcher ils n’ont qu’à descendre pour le faire comme les militants».

Pour ceux qui pensent qu’ils vont chassés Alpha Condé du pouvoir le ministre affirme que : «c’est un rêve et ils n’ont qu’à continuer de rêver».

