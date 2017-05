Banlieue de Conakry : voici le conducteur de Taxi-moto qui été égorgé par des inconnus

L’insécurité a pris une allure inquiétante à Conakry et à l’intérieur du pays. Un jeune conducteur de mototaxi a été assassiné, sa moto emporté par des malfrats ce jeudi 25 mai 2017 à Lambanyi dans la commune de Ratoma en banlieue de Conakry, apprend-on de sources sécuritaires.

Selon nos informateurs, la victime Boubacar Diallo a été égorgée au bord de la route par les assassins à proximité de l’université Mahatma Gandhi.

Alertés, les services de sécurité et les autorités locales se sont rendus sur les lieux pour constater les faits. Après ce constat, une enquête aurait été ouverte afin de mettre main sur le ou les autres de ce crime.

En début de semaine, des bandits lourdement armés ont attaqué des boutiques au quartier Simbaya dans la commune de Ratoma. Là, il n’y a pas eu de perte en vie humaine mais les assaillants avaient réussi à emporter de fortes sommes d’argent, des cartes de recharge et beaucoup d’autres biens.

Mamadou Aliou Barry pour Aminata.com

aliousarayabhe@gmail.com

(+224) 622 304 942