Baidy Aribot: « l’UFR n’est pas un parti allié au RPG »

C’est le très influent membre du bureau exécutif de l’Union des forces républicaines (UFR) qui l’a dit au cours d’un entretien exclusif qu’il a accordé à notre rédaction. Baidy Aribot met la différence entre la collaboration et alliance politique. Selon lui, son parti, l’UFR collabore avec le parti au pouvoir dans un gouvernement qui « regroupe tous les fils du pays ».

Déjà, c’est l’un des objectifs de l’UFR qui est de briser la bipolarisation politique en Guinée. Nous vous proposons de lire l’extrait sur les contours de relation entre le parti de Sidya et la mouvance.

« C’est cette position médiane qu’on a à l’UFR. Nous pensons que ce n’est pas normal d’enfermer de manière bipolaire entre les deux grands ensembles politiques qui sont connus dans notre pays. Je pense qu’il faut permettre à des partis qui sont des forces politiques d’avoir leur opinion, leur avis sur des sujets donnés. C’est pour cela nous donnons cette liberté d’opinion pour se prononcer sur des sujets d’intérêts communs et qui sont des sujets qui concernent notre pays. Nous ne sommes pas obligés d’avoir une même opinion que les gens. Souvent quand je parle on dit que j’ai de réaction surprise. Je me demande pourquoi on me dit réaction surprise ou inattendue »

Peut-être c’est parce que vous êtes allié du RPG

« On n’est pas allié du RPG. On est au gouvernement parce que le président a demandé une collaboration avec les fils de ce pays. On n’est pas allié au RPG. Être allié d’un parti c’est avoir des accords, avoir la même quintessence politique. A l’assemblée, nous ne sommes pas alliés au RPG, nous sommes dans notre groupe parlementaire. Aujourd’hui, nous sommes de ceux qui pensent que la Guinée veut aller dans le sens d’une voix. Souvent on nous dit oui vous critiquez les actions du gouvernement. Les gens confondent conseil et critique. Dans la collaboration, il faut la franchise. Nous collaborons aujourd’hui avec le gouvernement. N’ayant pas de cadre de concertation pour faire passer le message, il est de notre devoir de donner de conseils au gouvernement sur une situation donnée. On confond tout dans ce pays. Nous, on ne critique pas, critiquer c’est dénoncer, on donne notre conseil au gouvernement dans l’objectivité et dans la vérité »

Alpha Oumar Diallo pour Aminata.com

alphanyla@gmail.com

+224 666 62 25 24



Avez-vous aimé cet article ? Commentez ou partager avec vos amis recommander