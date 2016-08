Baidy Aribot appelle Dalein à « ne pas tomber dans le jeu des extrémistes »

Le courrier du chef de l’État conviant à son principal opposant à un dialogue politique suscite depuis hier nuit de débat au sein de la classe politique guinéenne. Si jusqu’ici, Cellou Dalein Diallo n’a pas donné sa réponse, Baidy Aribot, député de l’Union des forces républicaines (UFR) l’invite à répondre favorable.

A l’en croire, l’invitation du président de la République donne désormais la possibilité aux acteurs politiques d’entamer un « dialogue franc et sincère » pouvant apaiser la tension dans le pays. « Il vient à point nommé. Je pense qu’on va aboutir à l’apaisement dans notre pays. Ça été le souhait de l’UFR. Ça été l’appel de notre parti à plus de responsabilité et au dialogue. Je pense que cet appel est entendu. L’UFR est le premier parti à se réjouir. Nous allons aboutir à calmer le jeu politique« , affirme le bras droit de Sidya Touré.

Éviter le jeu des « extrémistes »

Selon l’ancien ministre, tous les acteurs politiques du pays doivent s’impliquer pour favoriser une quiétude sociale dans le pays. Pour y aboutir, poursuit M. Aribot, le politique doit jouer son rôle. On ne peut pas obtenir de garantie de respect des accords sans aller autour de la table de négociations. C’est pour cela, le parlementaire appel le chef de file de l’opposition à répondre à la main tendue du président Alpha Condé.

« J’interpelle le président Cellou Dalein Diallo à aller à cette rencontre, à ne pas tomber dans le jeu des extrémistes de son bord qui veulent que son parti soit toujours dans une situation de polémique. Il faut aujourd’hui qu’on évolue vers ce dialogue. On ne peut pas rester dans notre propre pays sans se parler. C’est ça le rôle d’un leader, appeler toujours au dialogue. Chaque chose à son temps, il y a un temps pour le conflit, il y a un temps pour la crise et il y a un temps pour la paix« , martèle-t-il. « Même nous on soutient que les accords signés ne sont pas respectés. C’est ça la position de tous les blocs de l’opposition, c’est-à-dire que ça soit de l’opposition républicaine, que ça soit l’opposition plurielle aujourd’hui incarnée par le PEDN et l’UFR. Nous nous battons pour que les accords signés soient respectés« , indique le député de Kaloum.

Alpha Oumar Diallo pour Aminata.com

