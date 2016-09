Bah Oury égratigne Cellou : « en tout cas moi je n’ai pas des biens appartenant au peuple »

Invité de l’émission hallein fop réplique des grandes gueules en langue Pilar le vice président banni de l’UFDG a bien voulu satisfaire la curiosité des auditeurs sur un bon nombre de points.

Bah après l’ouverture de votre bureau ne peut on pas penser à deux sièges désormais ?

Bah Oury: dans un village il peut y avoir une grande mosquée et des mosquées satellites n’est ce pas? Le siège est à Commandayah depuis 2002, Cellou a une maison qu’il a transformée en bureau et moi Dieu m’a donné les moyens de faire un bureau à Nongo où je peux recevoir ceux qui aimeraient me suivre ou me rencontrer.

Cellou a son chemin j’ai le mien, il veut faire du parti sa propriété. En 2007 quant il a aménagé c’était au profit des siens il n’y avait même pas une table pour le doyen Bah Mamadou.

A ce rythme ne peut-on pas parler de deux UFDG?

Non! Il y a une seule UFDG mais chacun a ses bureaux, j’ai fondé ce parti et ai ouvert la porte à d’autres.

A l’inauguration avez vous invité Cellou Dalein?

Non! Je vais prier pour moi dans ma mosquée et l’aide viendra de Dieu.

Mais vous êtes exclu

Vous voyez comment vous parlez?

Doit-on s’attendre à deux listes pour les prochaines communales?

Qui sait quand il mourra? En tout cas aux prochaines échéances je demande et je souhaite que mon entourage puisse participer à la compétition. A vrai dire Cellou a sa route qu’il la suive et j’ en ferai autant. Et si l’option que j’ai prise ne marche pas je partirai avec le plan b.

Êtes-vous favorable à un congrès où le linge sale serait lavé en famille?

Il y a des choses à faire en amont ils disent que je suis suspendu, il y a eu mort d’homme alors que j’étais la cible à abattre et la justice se fera pour que tout soit clair.

Il se raconte que c’est des fonds Alpha Condé qui vous ont permis de construire ces bureaux?

Laissez les dire ce qu’ils veulent. je veux juste préciser que je n’ai ni voler ni dilapider de biens appartenant au peuple.

La rencontre Alpha-Cellou?

Si c’est dans l’intérêt citoyen aucun inconvénient.

Ousmane Koumanthio Tounkara

