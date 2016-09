Bacheliers, l’Institut supérieur des sciences et de médecine vétérinaire de Dalaba (ISSMV), un garanti pour l’emploi

Pour réaliser à court terme l’émergence de notre pays, la formation et l’éducation des jeunes sont indispensables. En Guinée, environ 3/4 de la population est jeune. Impliquer cette couche juvénile dans le processus du développement peut certainement contribuer à atteindre les objectifs.

Selon des nombreux experts, la formation seule ne suffit pas, trouver des débouchés pour les futurs jeunes diplômés demeure primordial. Dans notre pays, il y a un établissement d’enseignement supérieur qui, de par son personnel enseignant et de ses équipements de dernière génération peut garantir un emploi pour les bacheliers. Il s’agit de l’Institut supérieur des sciences et de médecine vétérinaire de Dalaba (ISSMV).

Les formations dispensées par cet institut sont adéquates aux problèmes d’emploi. Avec ses trois filières, les bacheliers peuvent avoir une assurance pour trouver un travail à la fin de leur cycle universitaire. Médecine vétérinaire, Technologie et contrôle des produits animaux; la Pêche et l’Aquaculture, des filières qui participent sans doute au développement économique et social. La Guinée est un pays essentiellement agricole et la part du domaine rural dans la mobilisation des ressources humaines est la plus élevée.

A l’Institut supérieur des sciences et de médecine vétérinaire de Dalaba, les étudiants suivent les cours dans un environnement propre, aéré et en toute convivialité. Avec des salles de classes suffisantes, d’une connexion Internet de haut débit, d’un personnel enseignant de qualité, d’une bibliothèque qui regroupe des nombreux livres, les études se font dans un décor idéal. Le tout, dans un environnement climatique favorable à des meilleures études.

A l’ISSMV de Dalaba, la direction organise régulièrement des rencontres culturelles pour non seulement permettre aux étudiants de se familiariser mais aussi de se divertir dans le but de s’épanouir.

Dans son objectif de satisfaire les étudiants en formation et en pratique, l’Institut a noué des partenariats avec le Centre international de recherche agronomique pour le développement (CIRAD-France), le Centre suisse de recherche scientifique en Côte d’Ivoire, l’Université agraire de Moldavie, le laboratoire central vétérinaire de Bamako, l’Académie de Biotechnologie et la médecine vétérinaire de Moscou et l’école inter-états des sciences et médecine vétérinaire de Dakar et plusieurs autres institutions d’enseignement et de recherche de notre pays.

« Notre objectif n’est pas seulement de donner des connaissances scientifiques mais aussi il s’agit de former des jeunes capables d’intervenir dans le processus de production de biens matériels et surtout capables de prendre les décisions relatives à leurs domaines d’intervention« , explique la direction.

Jeunes bacheliers, inscrivez-vous à l’Institut supérieur des sciences et médecine vétérinaire de Dalaba pour garantir votre avenir.

Téléphone : 00224 622 011 701

E-mail issmvgui_dalaba@yahoo.fr

sidimeyoussouff@yahoo.fr



