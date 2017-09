Avis de manifestation d’intérêt (services consultants) Électricité de Guinée (EDG)

Projet Réhabilitation de Trois (03) Centrales Hydroélectriques et Deux (02) Postes Sources HT/MT ainsi que la Construction d’Un nouveau Poste Source HT/MT

ELECTRICITE DE GUINEE (EDG)

La société Electricité de Guinée (EDG) étant le Maître d’Ouvrage Délégué a bénéficié à travers le Ministère de l’Energie et de l’Hydraulique, de la rétrocession par le Ministère de l’Economie et des Finances d’un financementde la Banque Européenne d’Investissement (BEI) destiné à la réhabilitation des installations, des Bâtiments industriels et de la Cité d’habitation des Centrales Hydroélectriques et des Postes sources 60/20 kV ainsi que la construction d’un nouveau poste source 110/20 kV.

Une partie de ce financement sera utilisée pour recruter un consultant pour réaliser la Supervision des travaux.

Dans le cadre de cette mission, le consultant sera amené à assurer le bon déroulement des travaux permettant d’aboutir à un ouvrage réhabilité et fonctionnel, dans le respect de la qualité, des délais et des coûts déterminés.

A ce titre, il sera chargé de superviser, contrôler et surveiller les travaux de réhabilitation des Centrales et des Postes ainsi que la construction d’un nouveau Poste, et la mise en place de dispositifs visant à assurer un fonctionnement optimum et durable des installations.

Les travaux prévus comprennent[1] :

Ces prestations sont subdivisées en trois composantes à savoir :

III.1 Réhabilitation des centrales hydroélectriques de Garafiri, Banéah et Grandes chutes et de leurspostes d’évacuation ;

III.2 Réhabilitation et renforcement des postes sources 60/20kV Kipé et Sonfonia ;

III.3. Construction d’un nouveau poste source 110/20kV Sonfonia Casse.

Ministère de l’Energie et de l’Hydraulique, représenté par Electricité de Guinée (EDG) invite les consultants à présenter leur candidature en vue de fournir les services décrits ci-dessus.

Afin de confirmer leur éligibilité à un financement de la BEI, les consultants devront joindre à leur candidature la Déclaration d’intégrité (en annexe à ce document) dûment signée.

Les consultants intéressés doivent produire les informations sur leur capacité et expérience démontrant qu’ils sont qualifiés pour les prestations (documentation, référence de prestations similaires, expérience dans les missions comparables, disponibilité de personnel qualifié, etc.).

Le caractère similaire des expériences sera analysé en fonction :

Contrôle technique des études de réalisation ;

Réception des équipements et matériels ;

Supervision des travaux d’exécution sur site ;

Essais de mise en service / réception provisoire ;

Réception définitive.

Les consultants peuvent se mettre en association pour augmenter leurs chances de qualification.

L’Electricité de Guinée (EDG) examinera également la pertinence des manifestations d’intérêt au regard des informations suivantes :

Compétences et disponibilité des consultants ;

Certificats qualité et qualifications professionnelles.

EDG dressera une liste restreinte de Six (06) candidats maximum, présélectionnés sur la base des candidatures reçues auxquels elle adressera le Dossier de Demande de Propositions pour la réalisation des services requis.

Les consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires à l’adresse mentionnée ci-dessous, à tous les jours ouvrés et aux heures suivantes : de 8H à 17 H du lundi au jeudi et de 8 H à 13 H les vendredis.

Monsieur le Chef de Projet Energie Guinée

Electricité de Guinée (EDG)

Direction Etudes et Travaux (DET)

Immeuble EDG / Cité chemin de fer

5ème étage ; bureau N°58

Boite postale : 1463 Conakry

République de Guinée

Tél : (00224) 622-67-62-47 / 664-33-78-21

E-mail : peg.loncemagas62@gmail.com

Les expressions d’intérêt doivent être déposées à l’adresse mentionnée ci-dessous au plus tard le 5 octobre 2017 à 10 H (heures locale) et porter expressément la mention « Avis à Manifestation d’Intérêt de la Supervision des travaux de la Réhabilitation de Trois (03) Centrales Hydroélectriques et Deux (02) Postes sources HT/MT ainsi que la Construction d’un nouveau Poste source HT/MT, intitulé Projet Energie Guinée».

La première des dates de dépôt de la manifestation d’intérêt (i) par courrier postal et (ii) par messagerie électronique sera retenue comme date de réception.

Abdenbi ATTOU

Administrateur Général

[1] Les quantités précisées sont indicatives