Des étudiants guinéens boursiers de Rusal en pratique à l’Usine d’alumine d’Atchinsk (AGK) en Sibérie

Après avoir passé leur stage pratique au gisement de bauxite de Timan pour préparer leur diplôme de fin d’études, ces 4 jeunes boursiers guinéens de Rusal à la recherche de la connaissance ont sollicité un autre stage pratique à l’Usine d’alumine d’Atchinsk (AGK) en Sibérie.

Arrivée à l’Usine d’alumine d’Atchinsk (AGK) les futurs géologues guinéens ont été chaleureusement reçu par les autorités de l’usine qui appartient à Rusal. Parlant de ces jeunes étudiants guinéens boursiers de Rusal, André Paspelov géologue en chef de l’Usine d’alumine d’Atchinsk dira : « Je sais qu’ils ont déjà passé leur stage pratique au gisement de bauxite de Timan, donc je n’ai pas compris qu’ils sollicitent faire la connaissance de notre usine qui produit de l’alumine pendant les préparatifs de leur diplôme de fin d’études ».

Mais lors de la connaissance tout a été clair, ces jeunes qui sont décidé de devenir de bons spécialistes ont exprimé leur souhait de ne pas se limiter à la connaissance d’un gisement de bauxite. Ces étudiants veulent avoir une connaissance large dans l’extraction et la transformation des ressources minérales.

Comprenant le dynamisme et la curiosité de ces jeunes d’aller de l’avant, André Paspelov, ajoute : « ces jeunes ont de l’avenir, ils sont de véritables géologues qui regardent dans le futur, ils ne veulent pas se fixer sur un seul secteur ils veulent avoir des connaissances sur différents gisements ».

En quelques semaines ils ont visité toute la chaine d’extraction et de production de l’alumine. Cette pratique leur a permis de poser des questions et de conforter leur connaissance sur le terrain.

Visiblement marqué par la disponibilité des travailleurs de l’usine et la qualité des travaux pratiques Sanoussy Diallo, Fofana Karamoko Talibi , Koto Béavogui et Barry Abdoulaye Mouctar ont tour à tour remercié la société Rusal pour leur avoir donner l’opportunité d’étudier en Russie et de devenir de bons spécialistes. Pour Sanoussy Diallo « cette pratique nous a permis d’avoir de nouvelles connaissances et une grande expérience »

Selon Barry Abdoulaye Mouctar « nous avons aussi en Guinée des Universités, mais grâce à Rusal nous avons reçu une formation de qualité, nous avons une profession beaucoup sollicité en Guinée ».

La société Rusal en dehors des différents appuis qu’elle apporte à la Guinée s’investit beaucoup dans la formation des jeunes étudiants guinéens. En 2011, Rusal a offert 100 bourses aux étudiants guinéens pour leur formation dans les différentes universités de la Russie. Pour assurer leur formation et leur prise en charge Rusal a débloqué plus de 5 millions usd.

A rappeler que bien avant 2011, Rusal avait formé d’autres jeunes qui sont déjà rentrés et offrent leur connaissance et leur expérience à la Guinée. Grâce à la politique de formation de Rusal qui concilie théorie et pratique ces jeunes guinéens sont de bons spécialistes dans le secteur minier.

Ousmane Camara pour Aminata.com



