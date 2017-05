Attaques contre Tibou Kamara : les “ennemis de la détente” à l’œuvre (Opinion)

le ministre d’Etat, conseiller personnel du Président de la République Tibou Kamara est victime d’une cabale depuis un moment par des individus qui n’assument même pas leurs noms, leurs origines, encore moins leur positionnement politique.

Les Guinéens, attachés aux valeurs de la République, sont choqués par ces pratiques bas étage.

A cause notamment du courage politique et de la clairvoyance dont à fait montre le ministre Tibou Kamara tout au long du processus de decrispation qui a permis la tenue du dialogue politique du 12 juillet 2016. Depuis, il ne cesse d’user de tact et d’un grand sens de responsabilité pour faire éviter à la Guinée des confrontations inutiles.

En dépit de ces bons et loyaux services rendus au pays, Tibou Kamara fait l’objet de diffamations de la part d’individus qui qui pensent ne trouver leur compte que dans les tensions sociales et politiques.

Malgré ces attaques injustes, il garde la foi en Dieu et garde espoir en la Guinée longtemps abusée par des petits malins.

Tibou Kamara une fois au bercail, après un long exil, a mis en œuvre son sens du dialogue et sa capacité de persuasion pour remettre les ponts entre le président Condé et son principal opposant, Cellou Dalein Diallo. Ce qui aboutira à la présente détente politique dont les Guinéens se réjouissent aujourd’hui encore.

On ne peut pas dire cependant que cette détente et le climat de confiance entre les acteurs politiques des différents bords, soient acquis de façon définitive.

Déjà, certains signes augurent des soubresauts à venir. Nous sommes certains qu’en pareille situation, et comme par le passé, Tibou Kamara jouera son rôle de pacificateur tout en restant un farouche défenseur des valeurs de la République.

C’est fort de cette conviction que les Guinéens animés de bonnes foi ont décidé d’accompagner l’homme. Tant il est vrai que si de nombreux compatriotes lui en savent gré de tout ce qu’il fait, d’autres veulent sa tête pour divers motifs (jalousie, guerre de positionnement ou de leadership, etc.).

Tibou est un homme d’Etat qui mérite d’être accompagné et defendu dans sa mission de pacificateur de la nation et de conseiller du Président Alpha Condé

Le Réseau des amis de Tibou Kamara