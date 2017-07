Assemblée nationale: des faux diplômes détectés dans le rang du personnel de l’administration parlementaire

»L’opération d’assainissement du fichier du personnel de l’administration parlementaire, a permis de détecter plus de 70 doublons et 148 faux diplômes » cette annonce a été fait à l’occasion de la clôture des sessions de lois par le premier responsable de l’Assemblée nationale.

Le président de l’Assemblée nationale, Claude kory Kondiano , a fait savoir que, depuis sa prise de fonction à la tête de l’institution une commission a été mise sur pied , visant (7 ) l’objectif, qui sont notamment : l’identification des agents n’ayant plus droit au salaire, la soumission de tout le personnel à la biométrie et la vérification de l’authenticité des diplômes des agents de l’institution.

Selon lui, cette opération de travail d’audit du fichier et des dossiers des agents leur a permis de procédé à l’identification de 75 doublons et 148 faux diplômes ils sont ceux-là qui sont entrés la fonction publique et à l’Assemblée nationale.

Dans cette même lancée, le locataire de l’hémicycle, l’honorable Claude kory, a invité ses paires députés de prôner la solidarité de toute prise de décision du bureau pour la correction des anomalies existant dans le fichier conseille-t-il

Zeze enema Guilavogui pour aminata.com.

Tel’m +224 622 34 45 42

zezeguilavogui661@gmail.com