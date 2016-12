Arrestation de Toumba : l’implication des autorités guinéennes

Selon lui, c’est depuis le 26 avril 2010, qu’un mandat d’arrêt a été émis par la justice guinéenne, Contre Toumba. « Ce mandat a été fait bien avant l’arriver d’Alpha Condé au pouvoir ».

Le poursuivant, la Guinée avait du mal à savoir où se cachait précisément l’ex garde rapproché de Dadis Camara.

« Même nous, on ne savait pas où il se trouvait pendant toutes ces années. Cela fait deux mois et demi qu’on a appris qu’il est à Dakar (Sénégal) ».

Pour arriver à son arrestation, il a souligné qu’il a fallu attendre pour avoir des précisions sur Toumba avant de déléguer une commission rogatoire en direction des autorités judiciaires sénégalaise. « C’est grâce à cette commission qu’on a envoyé, qu’il a été interpelé à Dakar ».

Me Cheick Sacko indique que, la justice guinéenne n’est pas restée les bras crois pour la recherche de Toumba Diakité après sa fuite. « On apprenait qu’il circulait en la France, le Maroc, la Gambie et le Sénégal. Donc on cherchait à le repérer précisément pour agir ».