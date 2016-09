Après le fiasco du Palais du Palais du Peuple, Tidiane Soumah annonce un nouveau concert gratuit

Le concert géant de Mohamed Sylla dit MHD qui s’est soldé par des incidents le 18 septembre 2016 occupe la une de la presse guinéenne. Un fiasco pour certains et incident pour d’autres. Ce qui est évident, le label Tidiane Word Music a plus de 25 ans d’expérience en Guinée et à travers le monde.

Sur environ 950 concerts organisé par cette structure de réputation internationale, seul la rencontre tant attendue du dimanche a enregistré « des manquements ». Et cela, est dû à cause de la mauvaise qualité de la sonorisation et le nombre insuffisant des hommes de sécurité postés pour veiller au bon déroulement du concert. Ce qui visiblement a agacé les spectateurs qui ont procédé à des jets de pierre sur les lieux. Conscients de la gravité de l’incident, Tidiane Soumah, dirigeant du label et l’artiste en question ont jugé nécessaire d’écourter la rencontre culturelle.

Ayant commencé son aventure en solo en octobre 1993, M. Soumah a initié et géré plusieurs concerts au Canada où il était très connu dans le milieu du Show Buzz. De retour dans son pays natal en 2012, le producteur a fait venir en Guinée des stars mondialement connues, c’est les cas du reggaemen ivoirien, Alpha Blondy, le sénégalais Youssou N’dour. Il e a aussi organisé plusieurs grandes rencontres, c’est les cas de l’hommage de la sud-africaine Myriam Makeba, le jamaicain Capleton et le franco guinéen Alpha Diallo dit Black M. « même s’il y a eu cet échec, Tidiane Soumah est l’un des meilleurs en Guinée », explique un connaisseur de l’organisation de spectacle.

Pour apaiser les critiques nées de cet incident, Tidjane Soumah, sur sa page Facebook, a présenté ses excuses aux milliers des spectateurs qui avaient répondu présents au concert de dimanche. Par ailleurs, il a promis au public d’organiser un concert gratuit au stade de Nongo. Cette année, son label compte faire d’autres stars de renommée internationale.

Aminata.com



