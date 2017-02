Reçu le weekend dernier par les populations de Nabaya (Kankan) pour la journée nationale de l’orpaillage et rencontrer les militants du RPG Arc-en-ciel, le président de la République, Pr Alpha Condé a promis un accompagnement aux orpailleurs de Guinée et il a menacé le gouvernement de Mamady Youla à un « remaniement ministériel ».

Selon le chef de l’Etat, le gouvernement est décidé d’accompagner les orpailleurs.

« Nous sommes près à vous accompagner financièrement, à vous équiper, vous aider à avoir des crédits avec les banques, créer une brigade pour assurer la sécurité. Mais, nous ne voulons plus de travail clandestin. Je ne veux plus voir des lieux de consommation de drogue. Les mines ne doivent pas être les lieux de consommation de drogue ou d’alcool », a-t-il déclaré.

Poursuivant, le président en exercice de l’Union Africaine, Alpha Condé a demandé aux orpailleurs s’ils sont prêts à s’engager à respecter la loi sur l’orpaillage.

« Est-ce que l’Union des Orpailleurs s’engage à ne plus utiliser les produits chimiques ? Oui, ont répondu les orpailleurs avec un mouvement d’ensemble. Est-ce qu’ils s’engagent à ne plus faire des travaux qui mettent leur vie en danger ? Oui. Est-ce que vous êtes d’accord de lutter contre les transactions clandestines ? Oui. Est-ce que vous êtes d’accord que chacun prend sa carte ? Oui. Que si tu n’as pas ta carte, tu n’es pas orpailleur, tu ne peux pas exploiter ? Oui. Est-ce que vous êtes d’accords quand vous êtes orpailleurs ce n’est pas exploitation, c’est une industrielle ou semi-industrielle. Si vous voulez industrielle ou semi-industrielle, alors vous faites l’accord avec le ministère des mines et on vous accompagnera. Est-ce que nous sommes d’accord ? Oui ».

C’est à cette occasion que, Alpha Condé a ordonné au gouvernement de Mamady Youla à faire respecter ces engagements des orpailleurs de Guinée, au cas contraire, un remaniement ministériel n’est pas exclu.

« Monsieur le Premier ministre, Monsieur le ministre des mines, j’ai pris les engagements au nom du gouvernement, vous avez une obligation pour faire respecter ces engagements. Si vous ne le faites pas, alors, il y aura un remaniement ministériel », a-t-il prévenu.

A Kankan, en 2016, l’orpaillage a produit plus de douze tonnes d’or pour plus de 300 millions de dollars américains comme recette d’exploitation. Malgré ce résultat, le secteur demeure mal organisé au produit des impacts négatifs sur l’environnement et de l’éducation.

Ibrahima Sory Barry pour Aminata.com

