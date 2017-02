Le président Alpha Condé a magnifié jeudi l’excellence des relations d’amitié et de coopération entre la Guinée et Maroc, fruit de la détermination de Sa Majesté roi Mohammed VI à œuvrer pour l’émergence de la Guinée.

Selon le Chef de l’Etat qui s’exprimait peu après la signature de huit accords de coopération dans les domaines de l’assainissement, l’assistance technique et l’agriculture, le roi Mohammed VI n’a de cesse de montrer son engagement pour un développement économique harmonieux de la Guinée.

« Le roi a montré à quel point la Guinée est dans son cœur », a indiqué Alpha Condé, rappelant au passage les 21 accords de coopération signés début mars 2014, lors de la première visite du Souverain marocain en Guinée. « Le peuple de Guinée ne l’oubliera jamais», a ajouté le président Condé.

Faisant allusion à l’accord de fourniture de 100.000 tonnes d’engrais signé ce 23 février entre l’Office chérifien des phosphates (OCP) et le gouvernement guinéen, le président de la République a révélé que celui-ci va permettre de décupler la quantité d’engrais mobilisée pour la campagne agricole. « Quand je suis venu, on ne faisait pas 10.000 tonnes d’engrais. Mais grâce au Maroc, on aura dix fois plus ».

Dans le domaine de l’assainissement où les deux pays ont paraphé cinq conventions, il s’est dit confiant que ces conventions vont favoriser une transformation profonde de la capitale guinéenne. « Quand le président Erdogan est venu, il a dit que Conakry n’est pas une ville. Grâce au roi, quand le président Erdogan reviendra prochainement, il dira que Conakry est une ville », a-t-il rappelé avec une note d’humour.

Sa Majesté le roi Mohammed VI est arrivée hier en Guinée, troisième étape de sa tournée africaine qui l’a conduit au Ghana et en Zambie, dans le cadre d’une visite travail et d’amitié qui dure deux jours.

Le Souverain chérifien et l’imposante délégation comprenant une dizaine de ministres qui l’accompagne ont été accueillis à Conakry par une foule en liesse de l’aéroport international Conakry-Gbessia au Palais Mohamed V, la résidence royale.

Pour le président Alpha Condé, cet accueil chaleureux du peuple guinéen à l’égard du dirigeant marocain est une façon éloquente de lui montrer son amour.

Il faut noter que le président Alpha Condé, président en exercice de l’Union africaine, a eu un tête-à-tête avec le roi Mohamed VI à son arrivée au Palais Sèkhoutoureyah.

Rappelons enfin que cette visite intervient moins d’un mois après la réintégration du Maroc dans l’Union africaine, 33 ans après son départ. Ce grand retour, accueilli avec enthousiasme lors du 28ème sommet de l’UA tenu du 30 au 31 janvier à Addis-Abeba, fut possible avec l’implication personnelle du président Alpha Condé.

Une dépêche de Ougna Elie Camara & Amadou Touré pour l’AGUIPEL