Alpha Condé hué par des étudiants: “une attitude indigne et irrespectueuse”, selon les jeunes du RPG

La jeunesse du RPG-Arc-en-ciel a profité de l’assemblée générale hebdomadaire de leur formation politique de ce samedi 10 juin 2017 a fustigé l’incident entre le président Alpha Condé et les étudiants qui lui avaient réclamés des tablettes le 1er juin 2017 à l’ouverture du forum de l’étudiant.

Lors de ce forum, les étudiants avaient réclamé à Alpha Condé des tablettes qu’il leur avait promises pendant la campagne électorale de 2015. Le Président Condé avait violemment réagi.

Dans une déclaration signée par le coordinateur régional des secrétaires généraux de la jeunesse des sous-section du RPG-Arc-en-ciel de la ville de Conakry, ces jeunes indiquent que c’est avec amertume et un profond regret qu’ils ont appris “des offense lancées à l’endroit du chef de l’Etat à la cérémonie d’ouverture de la première édition du salon de l’étudiant au palais du peuple par certains étudiants instrumentalisés, insensés et très mauvaise”.

“Cette attitude indigne et irrespectueuse qui consiste à saper l’image de marque de la nation guinéenne dénote d’une certaine indiscipline notoire et caractérisée de la part de nos chers frères étudiants et, traduit une fois de plus leur manque d’objectivité et de vision mais, aussi de la grande médiocrité et du laxisme qui sévit au sein du système éducatif guinéen. Nous condamnons fermement cet acte d’incivisme et de déshonneur. Nous remercions et félicitons la maturité et le professionnalisme des forces de défense et de sécurité suite à cet incident malheureux et désinvolte”, ont-ils indiqué dans la déclaration dont nous détenons une copie.

Plus loin, ils ont invité les responsables des départements en charge de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, et de la jeunesse à prendre toutes les dispositions nécessaires pour éviter très prochainement de tel comportement.

Ces partisans d’Alpha Condé appellent les étudiants guinéens en particulier et, les jeunes de Guinée en général au sens élevé de civisme et de maturité intellectuelle en refusant les manipulations politiciennes.

“Nous demandons aux parents de renforcer davantage la qualité de l’éducation de leurs enfants afin de les éviter de servir de cobayes des politiciens véreux, mal intentionnés et assoiffés de pouvoir”, ont-ils conclu.

Mamadou Aliou Barry pour Aminata.com

