Alpha Condé et les étudiants: “c’est toute la Guinée qui a été insultée”

La sortie médiatique du chef de l’État Guinéen, Alpha Condé lors du lancement du forum de l’étudiant Guinéen, préoccupe certains hommes politiques. C’est le cas du secrétaire général de l’Union des forces du changement (UFC), Aboubacar Biro Soumah, rencontré au siège du parti, ce samedi 3 juin 2017.

” La sortie fracassante du président, Alpha Condé, traitant des étudiants de badauds, d’enfants ramasser est une honte nationale pour notre pays. Car, les étudiants ont le droit de réclamer la promesse tenue pendant la campagne présidentielle ”un étudiant -une tablette”, c’est un président qui est en train de rouler son peuple dans la farine et devenu un champion dans le mensonge en Afrique avec des promesses stériles “papa promesse “. regrette t-il.

Interpellant les députés du parlement Guinéen, par rapport à la pomme de discorde entre le président Alpha Condé et les étudiants à l’ouverture du forum le 1er juin au Palais du peuple : “nous demandons à nos honorables députés de faire user tout leurs droits pour une pétition contre le président, Alpha Condé, car, dit-il c’est toute la Guinée qui a été insultée. Donc les députés de la mouvance du RPG arc en- ciel, en particulier doivent comprendre tous les actes compromettant l’avenir de leurs fils et arrière enfants qui se trouvent dans le pays, leur intéressé tous. Donc, il faut cette pétition pour faire partir l’exécutif du pouvoir, trop c’est trop raison pour laquelle nous condamnons avec la dernière énergie les propos injurier du chef de l’Etat devant les personnalités de marques de la Guinée et d’ailleurs ” a-t-il conclu

Zeze Enema Guilavogui pour Aminata.com

Tel’ +224622344542

zezeguilavogui661@gmail.com