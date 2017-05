Alpha Cond

Les personnes handicapées de la ville de Conakry ont manifesté hier mardi 17 septembre 2013 devant la pr ésidence de la république pour réclamer leurs droits, a-t-assisté.

Les manifestants d’environ 300 avaient des banderoles sur lesquelles étaient écrits des slogans tels que ‘’respectez les droits des personnes handicapées’’, ‘’nous sommes prêts à défendre nos droits’’.

Ce comité a été mis en place pour évaluer la situation des personnes handicapées et d’essayer d’envisager des solutions. C’est dans ce cadre que nous avons initié cette marche pour venir rencontrer le président Alpha Condé. Aujourd’hui lorsque vous sillonnez les principaux artères de la ville de Conakry, vous trouverez qu’il y’a des personnes handicapées qui vivent comme des bêtes sauvages. Ils n’ont pas d’abris. Ils passent la nuit à la belle étoile. Certains se couchent dans des vieux congélateurs, dans des cartons. Cela est indigne de la population guinéenne » Interrogé sur les raisons de cette manifestation, Kamano Tamba Mory porte parole du comité national pour la défense des droits des personnes handicapées explique : «

Poursuivant il a dénoncé le comportement du ministère des affaires sociales, de la promotion féminine et de l’enfance qui à l’entendre parler n’est pas un organe qui fait face aux personnes démunies.

Pour lui, il faut une personne handicapée qui connait les maux dont souffrent les siens à la tête de ce ministère. « Ceux qui gèrent actuellement ce ministère n'ont aucune considération pour nous. Même pour nous recevoir, ils n'ont pas accepté. Et par le passé nous avions eu des promesses de la part du gouverneur de la ville de Conakry et de la primature. A chaque fois on promet de nous aider à rencontrer le président de la république. Aujourd'hui on a décidé de le rencontrer », a-t-il ajouté.

A signaler que les manifestants ont marché de la banque centrale de la république de Guinée(BCRG) à la nouvelle résidence du présidentielle située à quelques mètres du conseil national de la communication(CNC). Là ils ont été stoppés par les agents de la garde présidentielle.

Après plusieurs heures de négociations menées par Sékou Resko Camara gouverneur de Conakry, le général Ibrahima Baldé du haut commandement de la gendarmerie et d’autres cadres de la présidence, les manifestants ont pu rencontrer le chef de l’Etat.

« Le président de la République nous reçu. Il nous a dit de travailler ensemble avec la primature pour mettre en place une commission qui examinera nos revendications. Nous n’étions pas venus chercher de l’argent mais il nous a offert 200 millions de francs guinéens(GNF). Chacun a eu 500 et quelques mille. Nous n’allons pas baisser les bras. On va continuer jusqu’à obtenir satisfaction », nous a confié le porte parole des manifestants.

Les journalistes présents sur les lieux ont été molestés et empêchés par la garde présidentielle d’assister à la rencontre entre le chef de l’Etat et les manifestants.

Mamadou Aliou Barry pour Aminata.com

+224 622 30 49 42