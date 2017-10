Alpha Condé cambriolé, deux militaires accusés de vol dans sa chambre arrêtés

Des sources citées par nos confrères de Guineenews rapportent que deux militaires de la garde présidentielle ont été arrêtés et emprisonnés au camp Koundara pour vol d’une forte somme d’argent dans la chambre du président Alpha Condé.

Selon nos sources, les deux présumés auteurs de ce vol qui avait été démenti même par un des conseillers du président sont le caporal-chef Aboubacar Kourouma ‘’Makambo’’ et le Sergent Moussa Mayeré Keita.

Aux dires de nos informateurs, Alpha Condé ne voulait pas que l’affaire soit mise sur la place publique. Les présumés voleurs auraient profité de l’ouverture partielle d’une fenêtre de la chambre du chef de l’Etat pour y s’introduire et prendre une forte somme d’argent.

A en croire nos informateurs, c’est les multiples achats de Moyéré qui ont attiré l’attention des enquêteurs.

«Moyeré Keita a acheté une villa à Kankan et un camion. Il a également acheté des mèches brésiliennes pour sa femme et lui a remis 20 millions. Cette dernière, contente, est allée raconter cette nouvelle à l’épouse de l’un des amis à son ami du nom de Mamoudou Camara. Furieux, ce dernier a intimé sa femme de ne plus lui donner ces genres de nouvelles désobligeantes. De fil en aiguille et constatant que les moyens de M. Keita ne lui permettent pas de faire de telles réalisations, la situation s’est ébruitée. Et on a tout de suite fait un lien entre celles-ci et le vol d’argent à la présidence. Les deux prévenus sont déjà mis aux arrêts et la maison achetée par Moyeré confisquée. Pour le moment, aucun procès n’est en vue », rapporte une source citée par nos confrères.

Mamadou Aliou Barry pour Aminata.com

(+224) 622 304 942