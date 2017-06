Aliou Bah du BL : « Alpha Condé se donne en spectacle et ça n’honore pas les Guinéens »

En visite dans son berceau de naissance pour des raisons sociales et histoire de faire un break le temps d’une portion du mois saint ,Mr Aliou Bah chargé de communication du bloc libéral a livré son regard sur certains ponts brulants qui font l’actualité nationale .

Fidèle à son éloquence et son francs parler habituel il n’a pas fait dans la dentelle.

Aminata.com : Mr Bah Bonjour ! la justice populaire prend des proportions alarmantes dans le pays ces derniers temps quel regard posez vous sur ce phénomène qui choque la sensibilité et la morale ?

Aliou Bah :nous regrettons que nous arrivions là ceci illustre un état qui ne joue plus son rôle ,qui a renoncé à ses responsabilités, la première responsabilité la plus importante pour un état c’est celui là qui garantit la sécurité et la protection au citoyen et vous avez vu que l’impunité est garantie aujourd’hui et même institutionnalisée, ça veut dire que notre justice fonctionne de façon à ce que nos compatriotes ne soient pas rassurés effectivement qu’elle puisse intervenir à chaque fois que cela est nécessaire ,quand ces citoyens se rendent compte que l’état a renoncé à jouer son rôle fondamental alors ils s’autorisent de se rendre justice et nous avons remarqué des situations du genre dans toutes les régions du pays, aujourd’hui vous avez vu que même à Kouroussa ce qui est le cas le plus illustratif ,à un moment donné les gens ont sorti des présumés voleurs d’une prison pour les bruler devant l’institution, il n’y a jamais eu d’enquête ,il n’y a jamais eu d’arrestations et c’est encore le cas à Conakry, le cas le plus récents c’est les cas de Lambanyi qui s’est répété en une semaine d’ailleurs ,c’est vraiment dommage ,ça montre que ce gouvernement et cet état que nous avons ne peut pas nous protéger ,quand ça continue comme cela ça risque de créer des situations chaotiques pour les citoyens.

Aminata.com : de plus en plus de voix réclament la démission du ministre Cheick Sacko êtes vous favorable à son départ ?

Aliou Bah : des situations similaires auraient connu des conséquences politiques et administratives depuis très longtemps, cette situation devait survenir, on ne peut pas faire comme si personne n’était responsable ,il ya non seulement le ministre de la justice, le ministre de la sécurité ,le directeur national de la police et les responsables des escadrons de gendarmerie parce que chaque fois que cela se passe dans une localité et que des responsabilités sont situées ,il faudrait qu’on ait des conséquences administratives ,par rapport à ça, c’est la culture de l’impunité, on fait comme si de rien n’était ,on se contente à la limite de faire une simple déclaration, j’attire votre attention sur un fait encore plus grave où le ministre Bourema Condé s’est rendu à Kamsar, après les évènements qui ont connu l’assassinat d’un jeune de 18 ans par rapport aux émeutes sociales ,des revendications légitimes de la population qui vit dans une zone minière qui représente l’un des poumons de notre économie nationale .

Le ministre Bourema Condé est venu féliciter les forces de l’ordre ,pour la qualité de la répression qu’ils sont entrain de faire sans pour autant dans son discours notifier qu’il y a un compatriote qui a été tué ,regretté qu’il soit ainsi, annoncé au moins qu’il y aurait des enquêtes et bien entendu des arrestations et un procès par rapport à ça. Donc c’est le symbole du mépris de l’Etat, c’est le symbole de l’encouragement de la criminalité d’Etat, il faut le dénoncer avec force et constance.

Aminata.com : Le professeur Alpha Condé a proposé ses bons offices pour régler la crise dans le golfe persique quelle lecture est la votre sur cet acte ?

Aliou Bah : Ça frôle le ridicule parce qu’il est quelqu’un qui veut s’immiscer dans toutes les crises que ça soit sur le plan continental ou sur le plan mondial, des crises de géopolitique où même les Etats Inis ont une intervention très mesurée, alors le président de la république qui est incapable de mettre les guinéens ensemble pour discuter et régler un problème de dialogue politique ,un pays bloqué depuis très longtemps, un président de la république qui a du mal à garder sa sérénité face à des étudiants qui n’ont réclamé que la tenue d’une promesse électorale , je ne vois pas en quoi il peut s’immiscer dans un conflit qui de loin dépasse et son entendement et son aptitude et ses capacités à comprendre les phénomènes géopolitiques mondiaux, je crois encore une fois que Alpha Condé s’offre en spectacle chose qui n’honore pas les guinéens, je crois qu’il est élu pour régler les problèmes des guinéens, il ferait mieux d’arrêter ses voyages qui ne nous rapportent absolument rien pour faire face aux différentes situations auxquelles nos concitoyens sont tous les jours confrontés ,il y a la pauvreté, il y a la crise politique, il y a la crise une crise économique aujourd’hui aigue, il y a une crise sociale ,c’est un ras le bol général qui s’exprime………

Ousmane Koumanthio Tounkara