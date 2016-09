Aliou Bah du bloc libéral : « il est difficile de faire confiance à Alpha Condé »

Jeudi dernier l’émission hallein fop a reçu dans sa dernière partie l’un des cadres du bloc libéral parti arrivé 4ème aux dernières présidentielles en l’occurrence Aliou Bah de passage dans sa ville de naissance a honoré avec un léger retard l’invitation, avec lui le tour de l’actualité politique a été effectué et tout ça sans aucune langue de bois.

Mr Aliou Bah bonjour !

Bonjour Messieurs j’ai eu un léger contretemps mais je suis là et je suis heureux d’honorer le rendez vous.

Après Cellou Alpha Condé a reçu Aboubacar Sylla et il se murmure que le prochain sur la liste est le leader du BL votre parti quel regard posez vous sur ce point ?

Aliou Bah :effectivement nous observons une trêve politique car nous avons reçue une invitation adressée au chef de file on s’est retrouvée entre opposition et avons décidé d’honorer l’invitation Elhadj Cellou s’y est rendu et à son retour il nous a fait un compte rendu ,pour nous l’essentiel est d’honorer les engagements et les accords rencontrer individuellement les leaders est une perte de temps.

Comme ce n’est pas important à vos yeux le leader du bloc libéral va-t-il honorer une invitation de Alpha Condé ?

Aliou Bah : on en a pas discuté en bureau exécutif national du BL j’avoue qu’il y a eu des fuites en avant, des interprétations on projette d’examiner la question est ce que ça peut changer le fond ?pour nous le plus important est d’honorer les engagements.

Croyez vous en la sincérité de Alpha Condé ?

Pour qui connait Alpha Condé il est difficile de croire en ses actes car par le passé il y a bien d’engagements qu’il a refusé d’honorer maintenant vouloir croire en lui parce qu’il s’est affiché avec le chef de file de l’opposition et que des accords ont été passés c’est difficile à dire néanmoins on lui accorde un crédit de confiance car même le fait d’accepter d’honorer le rendez vous est né le lendemain d’une grande manifestation.

Très souvent les partis politiques manquent de représentation à Labé hormis l’UFDG et le RPG le BL a –t-il des ramifications en local ?

Aliou Bah : je suis venu entre autre à Labé pour évaluer cette situation, nous sommes un jeune parti sans passé de gestion, aux dernières élections notre rang a surpris et indiqué qu’un petit parti peut émerger ,à Labé notre fédéral est Malick Thiam les choses sont à améliorer certes mais les instances du parti existent bien avant les élections même. Mais pérenniser un parti demande du temps, de l’expérience et des moyens il n’y a pas de honte à ça .A Labé ici et dans certaines communes rurales et urbaines on travaille à présenter des listes pour les élections locales et à explorer des possibilités d’alliance, nous sommes entrain d’identifier les communes où nous avons du potentiel afin de confirmer notre évolution.

La CENI a proposé une date votre avis ?

Aliou Bah : on observe Alpha s’il est de bonne foi il devra refuser d’entériner cette date par décret vue qu’elle n’est pas consensuelle ,la CENI n’a fait aucune concertation, j’ai vu un compte rendu de la rencontre Alpha Condé Aboubacar Sylla il dit qu’il n’est pas informé qu’il le soit ou pas on le saura à travers son acte, vous savez que par le passé la CENI a gaspillé beaucoup de temps et d’argent sur des dates qui ne pouvaient être respectés sans une quelconque évaluation jusqu’ici.

Il se dit aussi que la mouvance plaide pour que les chefs de quartiers soient nommés ?

Aliou Bah : pas de raison de couplage sur la question depuis 2014 la CENI avait souscrit aux services d’un opérateur malien .

C’est bien possible de coupler toutes les élections locales mais leur intention est d’attribuer aux communes le pouvoir de nommer les chefs de quartiers car d’expérience c’est eux qui orchestrent les fraudes à la base .

Normalement la CENI doit réunir les leaders politiques et nous faire un exposé tout en mettant dans la balance ses arguments et qu’on arrive à un consensus mais sans ça les fuites en avant et les raids solitaires ne marcheront pas.

Avant de vous laisser votre regard sur la ville, l’état des routes et le stade de Labé ?

Aliou Bah : je devais le dire moi je suis de Labé et c’est la première fois que je fais 12 h de route pour arriver ici et je suis arrivé presque malade, c’est inacceptable c’est l’une des routes qui devaient être une priorité mais cette situation est incluse dans l’état du pays et son économie et il y a eu des mensonges venant du RPG et Alpha Condé s’enorgueillissait d’avoir fait des routes d’une longévité de 50 ans où sont ces routes ?des routes qu’une semaine de pluie peut détruire !c’est la preuve que ce chef et son pouvoir ne peuvent plus servir le peuple .

C’est la même chose pour la ville de Labé c’est la même chose les gens s’efforcent à bâtir mais il n’y a pas d’infrastructures, le stade et la jeunesse sont abandonnés c’est dans nos priorités et je pense que les communes à leur arrivée sauront conduire les choses encore mieux que les délégations spéciales .

