Dans sa longue lutte pour le soutien aux actions présidentielles, le Collectif des journalistes pour le soutien aux actions présidentielles (CJSAP) s’est particulièrement investi pour la réussite de la grandiose mobilisation de soutien au Président Alpha Condé le 05 février 2017 à Kankan.

Après avoir organisé une tournée de sensibilisation et de félicitation dans les différents médias à Conakry suite à l’élection triomphale du président Alpha Condé à la tête de l’Union Africaine, le CJSAP a rallié le Nabayah pour poursuivre sa mission de mobilisation et de sensibilisation.

A Kankan, le Parrain du CJSAP Diaty Condé un des fidèles parmi les fidèles d’Alpha Condé accompagné de son président Ibrahima Kalil Diallo ont rencontré les Chasseurs traditionnels communément appelés les Donzos. Ces derniers qu’on disait désormais acquis à l’opposition, ont rassuré le CJSAP de leurs soutiens inconditionnels au président Alpha Condé démentissant ainsi les rumeurs sur leur ralliement à l’opposition. S’exprimant pour la circonstance, Mory Kanté a au nom des Chasseurs traditionnels déclaré : « Nous sommes là aujourd’hui pour signifier à l’opinion nationale que nous sommes entièrement à la disposition du président de la république. Pour preuve, dès que nous avons été informés de son arrivée, on est entré dans la brousse pour chercher 20 cuisses d’animaux et un animal non égorgé pour prier pour que le Président puisse apporter le développement au pays »

De son côté Alphadio Diallo Président des Chasseurs traditionnels de Mamou a rassuré de leur disponibilité à accomplir la tâche qu’on leur a confié « On est à Kankan aujourd’hui dans le cadre de la confraternité entre nous Donzos et surtout pour accueillir le Président Alpha Condé et exprimer notre soutien à son égard. En ce qui concerne la mission qu’on nous a confié, on s’y met jour et nuit notamment la traque des bandits et des coupeurs de route »

IL faut noter que depuis toujours, l’engagement du parrain du CJSAP Diaty Condé, de son Président Ibrahima Kalil Diallo et de ses membres à soutenir les actions présidentielles n’a pas fait défaut.

Aujourd’hui, il n’est de doute pour personne que cette structure est un acteur majeur dans la promotion des actions présidentielles à travers son puissant réseau de journaliste répartis dans l’ensemble du territoire national.

Mamady Keita