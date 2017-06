Accords politiques: Tibou Kamara encore au front pour rapprocher les positions (Opinion)

L’opposition républicaine annonce la reprise des manifestations politiques à partir du mois de juillet. Elle dénonce toujours la non-application de l’accord politique du 12 octobre.

Soucieux pour la paix et la quiétude dans le pays. Le conseiller personnel du président de la république Tibou Kamara a pris son bâton de pèlerin pour renouer le dialogue et rapprocher les positions pour le respect des engagements pris lors du précédent dialogue devant aboutir à l’organisation des élections communales. Il a réitéré chez nos confrères des grandes gueules de la radio espace ce mardi 12 juin .

Tibou kamara dont on connait l’entregent et sa capacité à rapprocher des positions s’etait fortement impliqué auparavant c’est ce qui a abouti à la présente détente politique dont les Guinéens se réjouissent jusqu’à maintenant.

On ne peut pas dire cependant que cette détente et le climat de confiance entre les acteurs politiques des différents bords, soient acquis de façon définitive.

Il usera de tout son tact et de son sens de responsabilité pour faire éviter à la Guinée des confrontations inutiles pour l’intérêt supérieur de la nation.

Le Réseau des Amis de Tibou Kamara