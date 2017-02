L’aventure est une épreuve dure et difficile pendant laquelle vous apprenez et vous vous cultivez beaucoup. Durant des années, vous consentez beaucoup de sacrifices comme la souffrance, la recherche du bien être et surtout l’éloignement du pays. L’éloignement du pays natal peut vous causer de grands préjudices dont entre autre votre insertion sociale et votre incapacité de construire un beau bâtiment pour votre famille et pour vos enfants. Dans le souci de faire à vos soucis, nous vous introduisons EGUITRAC

Nous sommes EGUITRAC (Entreprise Guinéenne de Travaux publics et de Constructions), une compagnie de bâtiments et constructions, connaissant vos préoccupations et pouvant vous aidez sans que vous ne soyez sur le terrain. Nous pouvons réaliser vos rêves à votre absence du soubassement à la finition des travaux à votre absence.

Notre démarche est la suivante :

Présentation du terrain : vous nous présenter le terrain avec le titre foncier et vous nous mettez en contact avec votre Ingénieur conseil.

On vous propose des plans de bâtiments et vous nous montrez le plan qui vous conviendrez. Nous vous donnons un devis estimatif pour la construction de votre bâtiment.

Vous nous payez une avance de 50% au début des travaux et 50% lorsque les travaux sont faits à moitié

Nous pouvons réaliser pour vous vos contrats de bail et suivre pour vous les qualités et délais contractuels. Nous vous garantissons la qualité, la durée d’exécution des travaux et les garanties bancaires nécessaires pour l’exécution des travaux.

NB : le contrat de construction peut se faire devant un des grands Notaires de Conakry pour donner une forme légale à notre partenariat.

Contactez nous rapidement comme suit :

En Guinée : Sekou Foté Camara, MSc, MICS +(224) 660660636

Aux States : Mme Camara : 001(281)5715370

www.eguitrac.com E-mail : sekoufote@yahoo.fr, eguitracprestation@gmail.com