L’homme au parcours exceptionnel avec un franc parlé dans une peau d’homme d’État dont le consensus ne souffre d’aucune contestation,Tibou l’enfant prodige de Dinguiraye fait partie de cette espèce de ressources rares que le pays est à la recherche.

Du jeune journaliste à son statut actuel d’homme d’État, il a presque tout eu dans sa vie. Reconnu pour sa loyauté, son attachement aux idéaux de paix,de démocratie et de socialité, ses services ont toujours été sollicités par les régimes qu’il a connus sous son âge mature.

Loin de la flatterie, cet homme de grandeur nature est une valeur sûr, est un modèle de réussites,un repère et voir une boussole pour la jeune génération de l’heure.

Tibou oui, sans risque majeur est l’homme du grand compris. L’un des rares guinéens qui sont écoutés et qui se donnent à fond pour le triomphe de la République. Il le fait, sans attendre un merci de qui que ce soit encore moins d’une récompense. La nation avant tout et la République au dessus de tout intérêt individuel.

A travers tes actes posés depuis ton retour d’exil, tu es ce digne fils à chérir et à chanter.

Les traîtres sont autour et rien ne pourra mettre un terme à tes efforts et engagements en cours sauf la volonté divine!

Tu es l’homme de la situation et l’actuel locataire du palais Présidentiel ne dira pas le contraire.

Ils sont sur pied, les démagogues et les traîtres à abattre vivent dans le cercle que toi, mais qu’ils retiennent tu as le salut de la République.

On sait que ton ombre plane, ta présence est une gêne, tes services sont vus autrement par des anti-guinéens,mais encore une fois rien ne peut empêcher le soleil de briller. Si cela est vrai, que nul ne peut couvrir le soleil avec ses deux mains, il est encore vrai que nul ne pourra arrêté ton destin!

Le vrai prince de Matchiavel est compris par toi. Loin d’être Alexandre ou Laurent de Medecis, tu es ce fin connaisseur de la vie politique actuelle. Loin des caméras, klaxons et micros, tu es l’homme de l’ombre, tu travaille sans cesse à fin de rapprocher des positions. Tu prouve à suffisance qu’en politique être adversaires ne baigne pas dans l’animosité, la férocité ou le rejet systématique dans la violence et autres…. Tu enseignes, tu orientes et tu prouves que pour bien bâtir ou construire notre nation, il faut l’entente et la sagesse entre nos politiques. Malgré ton jeune âge, tu as su faire l’exploit et redonner espoirs aux guinéens. A longueur de jour, les deux frères ennemis jurés d’hier se parlent aujourd’hui. Ils se consultent et s’écoutent. C’est ta marque de fabrique! Tu as imprimé une nouvelle dynamique sociale. Tu es à saluer!

Ne te décourage pas, fonce comme tu sais le faire pour trouver de mieux, le peuple te suit .

L’histoire retiendra de toi ces qualités suivantes: fin médiateur, honnête, respectueux et très jaloux pour la préservation de la quiétude sociale et de la paix en Guinée.

Par le bon Guinéen!