Le début des pourparlers entre le syndicat et le chef de l’Etat s’est soldé par un échec. Dans un bref entretien, le leader du SLEG M. Sy Savané a exprimé d’une façon à peine voilée, sa déception à l’issue de la rencontre avec Alpha Condé. Lisez!

Aminata.com: comment s’est soldée la réunion avec le chef de l’Etat?

La réunion avec le président de la République s’est soldée par un débat, un débat de compréhension. Il a posé des questions… on soulève un point, il s’adresse à ses ministres qui sont concernés. Certains disent non on n’a pu faire. Il les a engueulés. Après on a terminé par la grille salariale. Et là on ne s’est pas encore entendus.

La grève va-telle se poursuivre?

Demain (jeudi 16 février 2017), les travailleurs sont convoqués à la bourse du travail à 12 heures.

Quel sera l’ordre du jour?

L’ordre du jour ça sera le compte rendu de la réunion avec le président de la République.

Êtes-vous satisfaits au sortir de la réunion?

Satisfaits, c’est trop dit.

Vous êtes donc déçus?

Bon, il y a eu des points qui ont été acquis. Il y a eu d’autres qui n’ont pas été acquis. Ça dépend de la lecture de chacun.

C’est donc demain jeudi vous allez décider l’issue de la grève?

Nous allons poser la question à la base et écouter sa réaction. C’est à la base de décider s’il faut continuer ou s’il faut arrêter.

Entretien réalisé par Abdoul Malick Diallo

