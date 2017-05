“En 2010, c’est Sidya Touré qui avait gagné les élections”, indique un cadre de l’UFR

“En 2010, c’est Sidya Touré qui avait gagné les élections. Il était au 2ème tour ” c’est la révélation du député de l’Union des Forces Républicaines(UFR), à l’occasion de cette assemblée générale de ce samedi 27 mai 2017, au siège du parti sis à Matam.

Devant les sympathisants et militants du parti, l’honorable, Ibrahima Bangoura, est allé tout droit en ces termes ” cette fois-ci on ne se ferra pas voler la victoire. Nous allons sécuriser notre vote, sécuriser aussi les résultats qui seront issus des urnes et nous veuillerons au point que ces résultats reflètent notre vote ”

Ensuite, il a renchéri “En 2010, c’est Sidya Touré, qui avait gagné les élections. ll était au 2ème tour. Mais nous sommes persuadés qu’en 2020, puisque c’est le même peuple ,les mêmes conditions, les choses n’ont pas changé parce que tout le monde dit aujourd’hui, Sidya Touré est l’unique candidat face aux autres. Malgré certains sont décédés. Donc le souhait des gens est de voir Sidya Touré à Sekhoutoureya en 2020.

Pour la nouvelle génération si c’est n’est pas cet homme ,il sera très difficile de bouger de la mauvaise période que ce pays a connu depuis 1958 et jusqu’ici nous sommes en train de patauger ou nous assoir” a-t-il conclu.

Zeze Enema Guilavogui pour aminata.com

