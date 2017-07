1e édition du concours Wontanara: Orange Guinée apporte des sourires deux groupes de danse

La Société de Téléphonie Mobile Orange Guinée a procédé ce samedi 22 juillet 2017, à la Direction générale de son institution dans la commune de Dixinn la remise des prix et des satisfécits du concours wontanara au groupe de dense Namougny Faré et Hip-Hop.

Ce concours, a été lancé le 25 avril 2017, pendant près de quatre semaines à peu près, la grande finale s’est passée au mois de mai dernier au palais du peuple :« pour les différents prix il y a eu deux catégories Hip-Hop , Namougny Fare, le premier prix C’est 6 millions de francs guinéens , le 2e prix 4millions de francs guinéens et le 3éme prix 2 millions pour chacune des catégories. » a fait savoir ,Amina Aboukhalil chef division communication commercial institutionnelle et relation public

Selon elle, cette première édition était oriente sur le football mais ‘‘nous avons voulu simplement l’élargir et nous avons fait preuve d’écoute client qui nécessite justement à répondre au besoin des clients et ses besoins peuvent être divers. De nos jours la majorité de leurs cas s’intéresse à la musique à la danse et nous nous sommes dit pourquoi ne pas concilier les deux mieux ne pas mettre en avant notre culture, notre tradition à l’endroit des guinéens.’’

Avant d’ajouter : « Orange est un opérateur certes qui a une envergure internationale qui travail en Guinée pour accompagner les guinéens en faisant preuve d’écoute, c’est ainsi que la plate forme a été lancée avec ce premier prix dans sa première édition et qui encourage les groupes de dense dans les différentes communes de Conakry à s’inscrire à travers deux catégories Namougny fare et Hip-Hop et cela a eu un certains impact parce qu’on a eu la chance de faire la découverte énorme des talents. Certainement dans les jours à venir la seconde phase va concerner le football et bien d’autres surprises derrière pour montrer au guinéens que la société de téléphonie mobile orange est avec vous martin, midi ,soir »

De son coté l’un des heureux gagnants de cette compétition n’a pas caché ses sentiments, c’est comme le cas de ce jeune danseur ,deuxième leader du groupe vol 13 , Aboubacar Takana Traore : « je suis très combler de joie par rapport à ce prix du concours Wontanara organisé par cette numéro un de la société orange Guinée a fait preuve de transparence pour cette première édition en Guinée car, la danse est ma passion même ma mère me soutien. Et Dieu merci grâce au talent orange est venu au secours pour nous encouragé. Je demande aux autres jeunes de manifester leur attachement dans les clubs de danse pour être plus grand dans le futur » se réjoui t-il.

Pour le groupe Guinée création, Dama Sylla, dira : « Je remercie très sincèrement orange Guinée d’avoir soutenir notre dense qui est un avenir pour nous, parce que quand nous avions débuté cette forme de dense nous étions toujours diffamé critiquer par plusieurs personnes. Je suis heureuse d’avoir décrochée 6 millions de francs guinéen à travers cette grande société qui est au chevet du peuple de Guinée par son expérience, son talent de sélection des méritants de la compétition », a –telle felicité la société orange Guinée

Il est à noter que les travailleurs de orange Guinée ont profité à cette occasion pour aller faire des dons composés des jouets, de vivres, d’habits, de chaussures …dans les deux orphelinats , Amina Dimakanè Sylla et le Bon Samaritain, tous dans la commune de Ratoma (Hamdallaye et Bambeto.)

Zeze Enema Guilavogui pour aminata.com

Tel : +224622344542

Zezeguilavogui661@gmail.com

