Manifestation à Kaloum: Gassama Diaby négocie avec les élèves manifestants

Le Bloc Libéral condamne l’attentat terroriste visant une Mosquée à Québec et présente ses condoléances aux familles de M. Mamadou Tanou BARRY et de M. Ibrahima BARRY, à la communauté guinéenne du Canada et aux peuples du Canada et de Guinée ! Le Bloc Libéral (BL) a appris avec consternation et inquiétude, le dimanche 29 Janvier […]