Manifestation à Kaloum: Gassama Diaby négocie avec les élèves manifestants

Pour une première expérience en matière d’eSport en Guinée, c’est un réel succès !Et pour cause, ils étaient plus de 150 gamersà prendre d’assaut le siège de la société Orange Guinée pour participer au tout premier tournoi eSport, dénommé Orange Football Club eSport Guinée le samedi 21 janvier et le dimanche 22 janvier 2017. Une compétition […]